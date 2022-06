© Bulldogs



Pour ponctuer leur brillante saison, les Bulldogs de Liège sont récompensés par une qualification pour la Continental Cup IIHF, qui regroupe les meilleures équipes de 24 pays non repris parmi les six meilleures nations européennes.Les phases de groupe auront lieu à la fin du mois de septembre à Istanbul, en Turquie. Les Bulldogs figureront dans le groupe B avec Barcelone, Vilnius et Buz Adam Istanbul. En cas de qualification (seul le vainqueur du groupe passe), ils joueront fin octobre, en Italie.La compétition compte 3 tours préliminaires avant la finale entre les 4 meilleures équipes.