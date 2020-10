Hockey sur glace: les Bulldogs s'imposent en Coupe de Belgique face à Herentals Liège Renaud Croix Ils ont lancé la saison de la plus belle manière qui soit. © DR

Après plus de six mois sans match officiel, les Bulldogs de Liège chaussaient leurs lames devant un public heureux de retrouver l'ambiance torride de la Médiacité. Ce duel des frères ennemis donnait le coup d'envoi de la Coupe de Belgique et on retiendra une nette victoire des locaux sur le score sans appel de 7-1.



Sur la glace, l'équipe faisait la connaissance d'un gardien en la personne de Troy Passingham très rassurant et donnant confiance à sa défense. L'ouverture du score viendra du chef d'un autre renfort canadien, Spencer Edwards, qui signera un triplé pour son premier match officiel sous la bannière liégeoise. Jordan Paulus (capitaine) mettra deux palets au fond de la cage et Bryan Henry, ainsi que Franck Neven, ajouteront des buts pour fixer le score à 7-1.



Samedi prochain, à Liège, les Bulldogs affronteront les Sharks de Malines.