Avec cette empoisonnante crise sanitaire, les Bulldogs de Liège sont au point mort, comme nombre de fédérations sportives. D’aucuns évoquent du bout des lèvres une reprise de la compétition en BeNeLeague pour le 1er février… si tout va bien. Cet arrêt forcé de la compétition permettra à Spencer Edwards et à Troy Passingham de retourner dans leurs familles respectives pour les fêtes de fin d’année.

Il était bien entendu inutile de les forcer à rester sur le sol belge avec les multiples challenges sportifs pour lesquels les Bulldogs s’étaient engagés.

Ce retour provisoire et momentané ne remet nullement en cause l’accord passé entre le club liégeois et ces renforts venus de l’autre côté de l’Atlantique. Une évaluation sera conduite quand les informations seront plus claires quant à la reprise des différentes compétitions sportives.

Ces deux joueurs ont accepté de rejoindre les rangs principautaires mais n’ont hélas pas beaucoup pu montrer l’étendue de leur talent. À peine avaient-ils chaussé leurs patins sur la glace liégeoise que les matches étaient arrêtés jusqu’à nouvel ordre. Les Canadiens, ainsi que tous les joueurs de l’équipe élite, sont bien entendu dépendants au premier chef des mesures gouvernementales.

“Nous ne voulions pas du tout les garder de force ici dans de telles conditions sportives”, explique Louis Letté, chargé de communication pour les Bulldogs de Liège. “Cette trêve forcée leur permettra de voir leurs proches et de passer les réveillons auprès des leurs. Après, nous verrons comment nous vivrons la suite de la saison en fonction des décisions de nos politiques et de nos scientifiques.”