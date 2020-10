Au départ, seuls 200 privilégiés auraient pu assister à la rencontre mais la direction du club et les autorités ont trouvé un accord qui permet de passer à 638 fans. Il faudra bien entendu que le public soit discipliné et respecte les protocoles pour que le bulletin Covid soit bon et que cette dérogation puisse être reconduite.



Ce match sera l'occasion de voir tous les nouveaux renforts en action. Les deux joueurs canadiens, Troy Passingham (gardien) et Spencer Edwards (attaquant) mais aussi le retour de De Smet, Willems et les transferts comme Smeets, Vander Weyde, Creuels et Delbrassine. Tous les protagonistes liégeois arboreront fièrement leur nouvelle vareuse.



Le coup d'envoi sera donné à 18h45 à la Médiacité. Cette première rencontre officielle va permettre au coach Uli Egen de voir où en sont ses joueurs après 5 semaines de préparation

Pour les joueurs et les supporters des Bulldogs, le grand jour est enfin arrivé. Samedi, ils recevront chez eux les adversaires de Herentals dans le cadre de la coupe de Belgique.