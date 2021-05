Hockey sur glace: Troy Passingham de retour chez les Bulldogs Liège Matthias Sintzen Il espère cette fois pouvoir jouer une saison complète. © DR

Le gardien de but Troy Passingham va revenir en Belgique, quelques mois seulement après son départ. A Liège, il n'avait eu l'occasion de s'illustrer que lors d'un match de Coupe de Belgique. C'était en octobre dernier, sur la glace liégeoise, face à Herentals. Tout avait été ensuite arrêté et Troy était retourné au Canada (il est originaire de Mississauga, Ontario, Canada), dans son ancienne équipe américaine, les "Elmira Enforcers", dans l'État de New-York, avec laquelle il est arrivé en finale des play-offs cette saison.



"Les Bulldogs de Liège sont contents et fiers que Troy leur renouvelle sa confiance et nous espérons faire de grandes choses ensemble en Coupe de Belgique et en BeNe-League la saison prochaine. Il est très excité d'avoir l'opportunité de pouvoir enfin jouer une saison complète pour nous", indique le club dans un communiqué.