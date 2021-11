Un seul match au programme pour la troisième semaine consécutive pour les Bulldogs de Liège… mais pas des moindres. Actuellement deuxièmes, à cause du goal-average, les Principautaires vont affronter le solide leader La Haye. Du côté liégeois, on a bien entendu toutes les raisons d’y croire puisqu’il n’y a pas encore eu la moindre défaite enregistrée cette saison alors que l’adversaire de ce samedi a perdu un match en demi-finale de la Coupe de Hollande, même s’il est qualifié pour la finale. "En plus, notre équipe devrait enfin être au complet puisque les retours de Lester Brown, Loris Darques et Cas Staps, qui étaient blessés", souligne le team manager, Louis Letté.

Les deux formations sont donc dans un état de forme inégalable, ce qui promet un duel tout aussi passionnant que tendu sur la glace liégeoise entre deux prétendants au titre en BeNeLeague. "Les deux équipes pratiquent un très beau hockey, tant d’un point de vue physique que technique, poursuit l’homme qui encadre l’équipe. Chez notre adversaire, le danger peut venir de partout. Il suffit de regarder les statistiques lors des buts inscrits pour le constater. Cette équipe allie clairement maturité, expérience et jeunesse."

Drôle de hasard de la compétition, ce match ne sera que le premier d’une série de trois puisque les deux équipes se rencontreront à nouveau le 26 novembre à La Haye et le 4 décembre à Médiacité. Le vainqueur de samedi prendra un léger avantage sur son opposant.

Ce sera également un match particulier pour les gardiens puisque Troy Passingham (Liège, qui vient de fêter ses 31 ans) et son compatriote Brett Magnus (La Haye) sont actuellement les deux meilleurs gardiens de but de la BeNeLeague.

Avec le port du masque et un CST, beaucoup de spectateurs sont attendus à côté de la galerie commerçante. Des places étaient d’ailleurs disponibles en prévente (à prix réduit) afin de limiter les files à l’entrée avant le coup d’envoi. "Nous espérons que nos Fanabulls, Old Bastards ou autres fans de Malmédy seront présents. Nous comptons sur eux pour mettre une ambiance de feu dans l’enfer du Longdoz."