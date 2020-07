Les Bulldogs de Liège vont perdre leur attaquant Axel Milpas. Le solide numéro 94 met un terme à sa carrière après six saisons passées dans le club liégeois. Une décision prise pour des raisons professionnelles. "Il a l'opportunité d'entrer à l'armée pour y faire carrière et ne pourra donc plus conjuguer travail et hockey-sur-glace", explique le club. "Nous le remercions pour son excellente mentalité, sa disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme vis-à-vis de nos supporters, du club et du staff tout au long des ces années."

Il s'agit d'une grande perte pour le club, qui comprend tout à fait la décision du joueur.