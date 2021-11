Cela avait été une déception. Sur cette édition dantesque de Paris-Roubaix 2021, disputée sous la pluie et sur des pavés encore plus infâmes que d’habitude, avec de la boue, Hugo Wertz espérait arriver sur le célèbre vélodrome roubaisien. Mais il n’avait pas pu aller au bout de la classique internationale à cause d’une vilaine chute.