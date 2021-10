L’équipe qui voulait le plus la victoire s’est imposée et cette équipe, c’était le RFC Huy. Battus trois fois d’un seul but, les joueurs de Manu Papalino avaient à cœur de démontrer qu’ils avaient leur place dans cette série. Herstal, pour sa part, est très mal entré dans chaque mi-temps, concédant à chaque fois un but. Il a ensuite couru derrière les événements pour ne réduire le score que sur penalty à trois minutes de la fin.