Après deux années d'absence, contexte sanitaire oblige, HuyForTrail s'apprête à faire son retour pour sa 7e édition le dimanche 20 mars prochain, au départ de l’école de Huy Sud

Deux parcours seront proposés pour ce rendez-vous qui mêle trail et course urbaine. Le premier sur 10 km et le second sur une boucle de 22 kilomètres.

Même si diverses mesures liées aux restrictions actuellement en vigueur ont dû être mises en place, les tracés des deux circuits feront la part belle à la découverte du patrimoine de la cité mosane en proposant de nombreux passages insolites : ascension du mur de Huy par un chemin de traverse, passage à proximité de monuments emblématiques de la ville de Huy, traversée du cimetière de la Buissière, ascension des 220 marches dans le Fort avec son traditionnel ravitaillement spécial", indique l'organisation.

Pour cet événement, l’organisation, initialement constituée d’un groupe de six amis férus de course à pied s’est structurée en association en créant l’asbl HuyForTrail. Une a asbl qui a choisi de contribuer au projet du service pédiatrique de l’hôpital de Huy cette année en lui reversant une partie des bénéfices de la course. HuyForTrail Asbl aidera ainsi le service à l’aménagement d’un espace extérieur qui permettra aux enfants hospitalisés de prendre un bol d’air ou de participer à des activités pédagogiques ayant un lien avec la nature.

Un concours sur les traces de HuyForTrail

A noter que plusieurs membres de l’asbl HuyForTrail ont contribué à la mise en place des 6 parcours permanents labélisés HuyForTrail autour de la ville de Huy. En marge de la course, un grand concours a donc débuté sur ces parcours le 1 janvier 2022. Ce challenge permet d’une part au participant de découvrir les différents parcours mais également de se préparer physiquement à prendre part à la course du 20 mars 2022.