Après avoir commencé sa carrière d’entraîneur à Sart en 1998, le Liégeois Luc Eymael quittait la Belgique en 2010 au terme de quelques mois passés à Hamoir. Il bourlinguait ensuite pas mal. Il passait par le Congo, le Gabon, l’Algérie, le Kenya, le Rwanda, la Tunisie, Oman, le Soudan, l’Afrique du Sud et l’Egypte, pour finalement atterrir en Tanzanie, à la tête des Young Africans il y a quelques mois.

A 60 ans, il vient de qualifier son équipe pour l’équivalent de la Ligue des Champions africaine. Mais il n’y restera pas plus longtemps. Ce ne sont pas les résultats sportifs qui sont remis en cause mais bien son attitude. En effet, il aurait comparé les supporters à des chiens et à des singes. "Je ne me sens pas bien dans votre pays. Vous êtes des personnes mal éduquées. Je suis dégoûté, je n’ai pas de maison, pas de WIFI, pas de DSTV. Ces fans ne connaissent rien au football. Quand ils crient, on dirait des singes et des chiens. Vous avez des arbitres qui sifflent contre vous parce que vous avez un club pauvre et qui n’a aucun poids à la Fédération", aurait-il déclaré.



Il a été directement limogé mais a souhaité présenter ses excuses. "Je tiens à m’excuser auprès du peuple de Tanzanie, des dirigeants de Yanga, des supporters et des sponsors pour ces propos. Ce ne sont pas les mots de Luc Eymael mais des mots de pure frustration, de déception et d’émotion après un résultat décevant qui nous avait fait perdre notre deuxième place (NdlR : place à laquelle le club a terminé le championnat)."



Le communiqué indique: "Nous avons été attristés par les remarques injustes et racistes de Luc Eymael et nous avons décidé son limogeage effectif au 27 juillet 2020. Le management du club s'excuse auprès de la Fédération tanzanienne de football, de ses membres, des fans et des citoyens en général pour ces remarques. Notre équipe croit au respect, à la dignité et s'oppose à toute forme de racisme"