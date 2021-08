Il crache sur l'arbitre: le match est définitivement arrêté après une heure Liège Matthias Sintzen Les faits se sont déroulés lors du duel entre Spa et Andrimont, en troisième provinciale liégeoise © DR

"J’espère vraiment vivre une saison calme et sereine, durant laquelle on retrouve le vrai football liégeois, un foot sain." Tels étaient les mots de Marc Collard-Bovy, le président du Comité Provincial liégeois, à l'aube de cette nouvelle saison.



Malheureusement, la première journée de championnat ne s'est pas déroulée comme prévu. En troisième provinciale D, le match entre Spa et Andrimont n'est pas allé à son terme. Et pour cause, un joueur d'Andrimont pourtant expérimenté, Younes Nagui, a... craché sur l'arbitre suite à son exclusion par l'homme en noir peu après l'heure de jeu, alors que le marquoir affichait 1-1. Un moment de rage dû à plusieurs décisions du referee que le joueur jugeait contestables.



Il a décidé de sifflé directement la fin de la récréation et de renvoyer tout le monde dans les vestiaires définitivement. Spa devrait en principe remporter la rencontre par forfait.