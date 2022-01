Il fallait un exploit face à Neufchâteau, les Pepins l’ont réalisé Liège Damien Maréchal © Eda Eric Muller

Quand le dernier fait trébucher un leader jusque-là invaincu, c’est clairement la perf du week-end.



Troisième rencontre consécutive à domicile pour Pepinster et sans doute le plus gros morceau de ce début d’année avec la réception de Neufchâteau, leader invaincu qui voulait réaliser la passe de dix. D’autant que les Luxembourgeois s’étaient déjà imposés (66-80) au hall du Paire en Coupe de Belgique en tout début de saison. Sans doute de quoi se déplacer ce dimanche avec un petit excès de confiance chez des Pepins qui n’avaient rien à perdre… "Et on livre cette fois une prestation pleine face à une équipe dont le physique nous convenait sans doute davantage", apprécie Pascal Horrion, le coach pepin. (...)