Plus personne ne pourrait en témoigner aujourd’hui mais l’histoire et les archives racontent que le FC Liégeois a été sacré premier champion de Belgique de l’histoire de notre football. C’était le 26 avril 1896, un dimanche. L’équipe terminait en tête d’un championnat de 12 matchs avec 20 points, soit six de plus que l’Antwerp, son plus proche poursuivant. A cette époque, il n’y avait que sept équipes (l’Antwerp, le Sporting Club de Bruxelles, le Leopold Club de Bruxelles, le FC Bruges, le Racing Club de Bruxelles et l’UFC Ixelles) qui composaient le championnat. Aujourd’hui 80 clubs différents ont au moins disputé une saison au plus haut niveau !

Cette saison-là, Samuel Hickson, un attaquant anglais qui évoluait au FC Liège, décrochait le titre de meilleur buteur et faisait de même la saison suivante.

125 ans plus tard, après de nombreux remous, le Matricule 4 est toujours bien debout et est reconnu comme le plus vieux club wallon toujours en vie. Au total, il a décroché 5 titres de champion de Belgique 1896, 1898, 1899, 1952 et 1953) et figure en septième position du classement des clubs les plus titrés de l’histoire, derrière Anderlecht, le Club Bruges, l’Union St-Gilloise, le Standard de Liège, le KVAC Beerschot et le Racing Club de Bruxelles. Il est à égalité avec le Daring Club de Bruxelles.

En Aujourd’hui, à Liège, on ne rêve que d’une chose : remonter le plus vite possible au sommet