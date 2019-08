Après 50 saisons consécutives au sommet du football belge, le Matricule 4 a vécu des moments difficiles, malgré quelques éclaircies, et relève la tête lentement mais sûrement.

Si tous se souviennent de la fin du stade Vélodrome à Rocourt lors de la saison 94-95, cette année-là correspond également à la dernière des Sang et Marine en division 1, avant une relégation en D3.

Il y a 25 ans jour pour jour, le 20 août 1994, c’était le premier match de la dernière saison en D1 pour Liège. Il recevait Saint-Trond. Une rencontre qui s’est terminée sur un partage 1-1. Milosevic avait marqué de la tête au quart d’heure mais St-Trond avait égalisé dix minutes plus tard via Coenen, d’une frappe puissante. A ce moment-là, l’équipe était entraînée par Daniel Boccar.

Maintenant, les supporters liégeois n’ont plus qu’un rêve : rejoindre l’élite nationale le plus rapidement possible et écrire à nouveau une partie de l’histoire du football belge.