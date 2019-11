Depuis, les voyages ont été nombreux.

Le score final (0-0) du match du 26 novembre 1994 n'est qu'anecdotique. Ce jour là, il y a 25 ans, le RFC Liège disputait sa dernière rencontre dans son mythique Stade Vélodrome de Rocourt, face au Cercle de Bruges.

Depuis ce jour, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le stade a été détruit, remplacé par un complexe cinématographique. Aujourd'hui, on n'en retrouve presque aucune trace sur les lieux, si ce n'est quelques briques près du terrain occupé par la section hockey du club.



La section football du plus vieux club wallon s'est quant à elle beaucoup promenée, et c'est peu dire, aux quatre coins de la province de Liège. Sans stade fixe, les Sang et Marine ont été hébergés par de nombreux clubs. Les dirigeants ont également tourné, le club a connu des descentes en enfer, et a surtout été porté à bout de bras par les supporters.



A présent, les Sang et Marine connaissent une nouvelle dynamique avec leur président Jean-Paul Lacomble et le retour à Rocourt, Rue de la Tonne. Le stade définitif de Liège pourrait quant à lui bel et bien voir le jour prochainement... A ce moment-là, il ne manquera plus qu'un retour en D1A, tant attendu.