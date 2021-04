Roberto Martinez et Korneel Douven ne se connaissent pas mais ils ont un point commun : tous deux doivent atteindre un objectif immédiat tout en préparant déjà l’échéance suivante.

Les Diables Rouges veulent gagner l’Euro en sachant qu’ils ne pourront pas compter sur Witsel tandis que Hazard et maintenant De Bruyne sont douteux. De plus, plusieurs cadres arrivent à la limite d’âge et ne seront peut-être pas de la partie au Qatar, dans un an et demi.

Les Oies bleues aimeraient décrocher la Coupe de Belgique (finale le 8 mai contre Bocholt) et aller le plus loin possible dans le championnat 2021 monté en toute hâte par la fédération.