Liège bat le leader, incroyable carton pour Visé face à La Louvière Centre, les Francs Borains encore battus Liège Yves Hardy Visé s'est imposé sept buts à zéro pendant que Liège dominait le Patro et que les Francs Borains retombaient dans leurs travers. © MaMick

Visé - La Louvière C. 7-0 Visétois et Louviérois le savaient: il n'était pas question, sportivement, de passer au travers de cet affrontement. Qui plus est, pour le moral des troupes, à une semaine de la trêve. Fallait-il donc se montrer plus inspiré que l'adversaire. L'efficacité visétoise, parlons-en! Souvent pointée du doigt, elle était cette fois glaçante de réalisme, après une ouverture du score éclair signée Legear. Si La Louvière s'activait elle aussi, certes avec une précision moindre, elle n'y avait vu que du feu au moment d'atteindre le repos sur un sec 3-0!

En prenant les risques (défensifs) inhérents à leur retard, les Loups buvaient carrément, et rapidement, la calice jusqu'à la lie. D'autant que les hommes de José Riga, qui ont inscrit plus de buts sur ces nonante minutes que lors de leurs huit dernières sorties, ne relâchaient pas l'étreinte.



Fiche technique

Visé : Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Manfredi (81e Rayane), Brrou, Gerits, M. Wilmots (71e Quintais), Thuys, Legear (55e Cascio), Sangaré (81e Panepinto).

La Louvière : Dannel, Prokhorov (46e Maene), Salem Ngabou, Luhaka, Aydouni, Nkou (59e Kanda), Kasri (51e Ntumba), Bouchentouf, Di Chiello, Kaba, Bentayeb (59e Ba).

Arbitre: M. Sayoud.

Avertissements: M. Wilmots, Luhaka, Prokhorov, Kanda, Gerits, Cascio.

Les buts : 2e et 36e sur pen. Legear (2-0), 41e Sangaré (3-0), 47e Thuys (4-0), 51e Legear (5-0), 63e Cascio (6-0), 77e Déquaire (7-0).



RFC Liège - Patro M. 2-0 Les Sang et Marine ont attaqué ce match le couteau entre les dents. C'est Nathan Rodes qui a ouvert la marque après cinq minutes de jeu. Les locaux ont dominé la première mi-temps, permettant à leur portier de vivre 45 minutes bien tranquilles. Après la pause, les échanges se sont équilibrés et le Patro en voulait plus mais Liège n'a pas faibli et a même enfoncé le clou en toute fin de match grâce à un but de Lallemand, tout juste monté au jeu.



Knokke - Francs Borains 1-0 Le premier quart d’heure était assez animé, le RFB répondant à un envoi de Mariën au-dessus, par une tête de Chaabi également au-dessus, et un centre de Deschryver vers Tall qui tergiversait alors qu’il était en position idéale. La plus belle occasion était à mettre à l’actif de Chaabi dont la reprise touchait le piquet (11e). Accroché dans le rectangle, Habbas aurait pu bénéficier d’un penalty, mais l’arbitre ne bronchait pas. Il n’y avait plus rien à se mettre sous la dent jusqu’à la pause, si ce n’est un essai de Mariën repoussé par Saussez. Dès la reprise, Knokke profitait d’une perte de balle dans l’axe pour partir en contre et ouvrir le score via son feu follet Lambo. Les Borains étaient proches de l’égalisation via une tête d’Habbas (59e), mais se montraient trop brouillons par la suite que pour recoller au score, malgré un dernier rush dans les dix dernières minutes. La spirale négative se poursuit pour les hommes de Dante Brogno, qui affichent un triste bilan de 2/18.



Fiche technique

Knokke : Dhoest ; De Wilde, Vanraefelghem, Bailly ; Vervaque, Pierre, Savaete, Mariën (75e Siani), Buysse ; Lambo (90e Binst), Samyn (77e Van Den Bossche).

Francs Borains : Saussez ; Deschryver (83e Ebui), Alouache, Chaabi, Abderrahmane ; Renquin, Lai (77e Lavenant), Crolet, Lauwrenssens (62e Durieux) ; Habbas, Tall (46e Caufriez).

Arbitre : M. Lonnoy.

Avertissements : Vervaque, Crolet, Lai, Saussez, Savaete, Lavenant.

Le but : 52e Lambo (1-0)