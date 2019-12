C'est une scène complètement surréaliste qui a eu lieu en P4 liégeoise ce week-end.

On joue depuis environ 50 minutes à Heusy B-SRU Verviers en P4F lorsqu'un ballon vient sur l'arbitre et qu'il file dans le goal. Dans un premier temps, il valide ce but en faveur de la SRU. Mécontents, les locaux réclament auprès du referee. Ce dernier décide alors de... quitter le terrain pour aller consulter le règlement. "C'est assez étonnant de voir cela mais c'était un jeune arbitre. Il est venu me trouver en disant qu'il avait un trou de mémoire. C'est tout à son honneur d'avoir fait le pas car beaucoup seraient restés sur leur position", déclare Stéphane Dodémont, le coach d'Heusy.

A son retour, Monsieur Darimont a finalement décidé, comme le veut le nouveau règlement, d'annuler le but.

Finalement les visiteurs se sont imposés 3-6 mais ce moment d'utilisation du "VAR" en P4 risque de ne pas être oublié.