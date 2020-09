© DR

Liège est réputé pour son histoire mais aussi pour ses fervents supporters. De loin le club le plus suivi de Nationale 1, il attire des fans des quatre coins du Royaume. Serge Mertens fait sans aucun doute partie des plus fidèles. Chaque semaine, il se déplace avec son drapeau rouge et bleu "Sergio On Tour" depuis son domicile dans la province d'Anvers et parcourt ainsi des milliers de kilomètres chaque saison.Ce dimanche, les Sang et Marine se déplaçaient à Rupel Boom, pas très loin de chez "Sergio" pour disputer le premier match de championnat depuis le mois de mars. Autant dire que les supporters attendaient ce moment avec impatience. Mais le bourgmestre local a décidé que les supporters visiteurs ne pouvaient pas venir. Pire, ils risquaient 250€ d'amende s'ils se présentaient au stade!Serge Mertens a trouvé la solution., explique-t-il. Le prix? 120€! Avec son fils, il a diffusé le match en direct sur Facebook pour permettre à ses amis supporters de suivre la rencontre.