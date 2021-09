Une chose est sûre, le FC Apicoles Tilffois a marqué les esprits Tchèques il y a quelques jours. Lors du Prague’s Barrel Tournament, un tournoi international de foot amateurs particulier, les Abeilles ont fêté leurs 10 ans comme il se doit.

"On avait vu passer ça sur Internet il y a quelques années", explique Paca Peret, l’un des deux présidents avec Patrick Lampertz. "Ça réunit des équipes d’amateurs de 12 personnes. Il y avait des Mexicains, des Chinois, des Polonais, des Autrichiens, deux équipes Américaines, des Israéliens ou encore des Suisses. Certains venaient pour la 17e fois. C’est un concept très festif, il y avait des bières gratuites et à volonté durant toute la compétition. Une hôtesse de l’organisation nous suivait 24 heures sur 24 pour nous faire découvrir la Ville."

Surprise du chef, la rencontre avec l’ambassadeur belge à Prague, Grégoire Cuvelier. "Un de nos anciens joueurs est stagiaire ambassadeur. Il a pris des contacts avec l’ambassade. On a pu offrir une de nos vareuses à M. Cuvelier avec qui on a partagé un petit verre de champagne. Il nous a dit que, comme lui, nous étions des représentants de la Belgique à l’étranger."

© DR



Dans l’une des deux poules, les Abeilles alignent 3 victoires en 3 matchs de 2 fois 20 minutes, à sept contre sept. En demies, ils tombent contre les Mexicains et l’emportent 3-1 sur trois buts en contre. La finale les oppose à une équipe américaine composée de militaires de l’US Army, un match rempli de symbolique. "Historiquement, les Belges sont bien reconnus ici car pendant la guerre, un bataillon était venu aider les Américains pour libérer la ville de Pilsen, où a été créée la première Pils", précise d’abord Paca.

"On avait perdu contre ces Américains lors du dernier match de poule, ils étaient plus frais que nous. En finale, ils étaient aussi bien organisés alors qu’on ne s’était même pas échauffés, on sortait aussi d’une courte nuit ! On marque d’abord le 1-0 sur coup-franc, notre seul tir cadré du match. Ils égalisent à la fin. Puis, lors de la séance de penaltys où nous avions trois tirs chacun, notre gardien en arrête deux. On est donc champions alors qu’on réalise deux gros hold-up !"

© DR