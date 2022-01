Issus de deux clubs basket rivaux, ils se sont dit "oui" Liège Damien Maréchal (EDA) © Lilo Oiseau Photographie

Jérémy Deblond (Pepinster) et Barbara Midrez (Spa) ont scellé une union qui a débuté lors d’un souper du club thermalien…



Il y avait une forte densité de basketteurs samedi dernier lors du mariage de Jérémy Deblond (28 ans) et Barbara Midrez (31 ans) qui ont fait la fête dans une salle malmédienne. Et pour cause, il évolue à Pepinster en TDM2, elle est capitaine de la P1 de Spa. "On s’est d’ailleurs rencontré lors d’un souper raclette du club thermalien il y a huit ans", se souvient le meneur pepin qui défendait alors les couleurs du Casino Spa où il a milité durant huit saisons entre la R2 et la TDM2. (...)