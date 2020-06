Deux saisons, un tour final et une montée. Tel était le bilan de Quentin Colson quand, l’été dernier, il a quitté Stockay pour rejoindre Aywaille. "Je n’avais joué qu’une dizaine de matches en raison d’une pubalgie et je ne savais pas quel allait être le rythme de ma guérison. Yannick Pauletti m’avait dit que si j’avais un avis médical favorable fin juin, c’était OK. Sinon, il transférerait."

Donc… "J’ai eu un peu peur de ne pas pouvoir faire la préparation et j’ai choisi de rester en D3 à Aywaille plutôt que de prendre le risque de la D2 avec Stockay. J’ai un peu opté pour la facilité."

Quelque part, avec raison. "Il n’y a pas de miracle après une telle blessure. Chez les Aqualiens, j’ai eu du mal au début, notamment lors des 5/6 premiers matches, à retrouver le bon rythme."