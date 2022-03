D’une seconde à l’autre, tout un rêve s’est brisé. Le rêve "d’écrire l’histoire du club avec de grandes lettres", comme il aimait si bien le dire, est tombé à l’eau. Drazen Brncic et le Matricule 4, c’est terminé. Un coup de téléphone et une réunion ont replongé temporairement Drazen Brncic dans le rayon des coachs sans club. C’est en grande partie le dernier bilan chiffré (1 sur 12) qui a poussé le club à se séparer de son coach. "Au-delà des résultats décevants des dernières semaines, le club s’est inquiété du niveau de jeu développé et considère qu’un électrochoc est nécessaire", dit-on du côté de la direction du club, qui ne souhaite pas faire d’autres commentaires actuellement.



Le Croate était bien entendu déçu lorsque son téléphone a sonné ce lundi matin. Mais son professionnalisme ne le quitte jamais, même dans ces moments compliqués. "Je peux comprendre la décision du club qui veut secouer le groupe, créer un choc. (...)