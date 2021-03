Jaleesa Maes se sent bien avec les Panthers: "Le projet et l’atmosphère du club m’ont motivée à rester" Liège Matthias Sintzen © ESSER

Avant le match à Waregem ce mercredi (20h30), Jaleesa Maes espère que Natacha Doppée restera à ses côtés la saison prochaine.



Dans la course au top 4, les Panthers se rendent à Waregem ce mercredi. Un match important mais qui s’annonce toujours compliqué, malgré le classement. Les Liégeoises figurent à la quatrième place avec 32 points et les Flandriennes à la neuvième avec 20 unités. Elles auront à cœur de renouer avec la victoire après le récent revers de 30 points à Braine. "Ce n’est jamais facile d’y aller, d’autant plus que c’est loin et en semaine. Il faudra être attentive et rentrer directement dans le match."