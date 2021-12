On a retrouvé de la confiance, surtout sur le plan offensif." À l’issue de la large victoire (6-0) des Waremmiens face à la lanterne rouge, Steve Dessart avait du mal à cacher sa satisfaction.

Si l’entraîneur hesbignon s’est offert un nouveau doublé de la tête, d’autres avants ont aussi pu participer à la fête. Ainsi, Jason Nicolas s’est mis en évidence. D’abord en inscrivant un penalty. "Au départ, Fondaire devait le tirer mais je lui ai demandé le ballon car je sentais que j’allais marquer, confie Jason Nicolas. J’ai pris mes responsabilités et ce but a été un déclic." Cela faisait 613 minutes que l’ancien attaquant de Dison n’avait plus réussi à faire trembler les filets. "Mais je n’ai vraiment jamais douté. Et ce, même si j’étais sur le banc lors des dernières rencontres, poursuit-il. Mon deuxième but m’a libéré pour le reste de la saison." (...)