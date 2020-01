Yannick Pauletti, le coach de Stockay (jusque fin de saison), s’est pris de passion pour la course à pied il y a un lustre. L’homme qui quittera son club en fin de campagne après six ans de bons et loyaux services se confie sur son autre passion. Récit.

Yannick, on vous connaissait arrière gauche, qu’est-ce qui vous a attiré vers la course à pied ?

"Il y a 4-5 ans, j’ai rencontré des problèmes personnels et courir me permettait de m’évader. J’habitais à Remicourt et il m’arrivait de partir avec un sac, en courant ou pas, durant 5-6 heures. Ce qui m’a aussi amené à visiter la région et à prendre plaisir à la découvrir."

Peut-on dire que vous êtes accro à cette discipline aujourd’hui ?

"Je n’ai pas peur de le dire : oui, j’en ai besoin. Je ne suis pas dépendant mais la course fait partie intégrante de mon mode de vie. Elle conduit à mon équilibre. Si je ne sais aller courir qu’une fois une semaine, je ressens un manque."

Justement, comment s’articulent vos entraînements ?