Actuel leader en D3B ACFF avec 37 points, devant Rochefort (35 points) et Sprimont (33 points), le Stade Disonais réalise un parcours sans-faute jusqu’à présent à l’échelon national. L’occasion de faire le point avec le président, Jean-Claude Bodson, avant la dernière ligne droite du championnat.

Président, quel regard portez-vous sur la première partie de championnat de votre équipe ?

"Un regard positif. On partait quand même dans l’inconnue dans une série qu’on ne connaissait pas, hormis trois matchs la saison dernière avant l’interruption (NdlR : pour cause de crise sanitaire). Au départ, on a fait un groupe pour jouer un rôle dans la série, mais sans pouvoir juger exactement de la forme du noyau par rapport à l’ensemble des autres équipes. À mi-saison, on s’estime heureux du résultat puisqu’on est premier. Je suis aussi très content de la qualité du jeu qu’on a proposé. J’attache beaucoup d’importance au spectacle qu’on offre pendant les matchs. C’est important aussi pour les spectateurs, qui viennent pour se faire plaisir."

Était-ce dans les plans de départ de se retrouver aussi haut dans le tableau ?

"Honnêtement non, et cela aurait été prétentieux d’affirmer que nous voulions être dans le top 3. Par contre, on désirait se retrouver dans la colonne de gauche, ça oui. Et quand on regarde le classement, on se rend compte que les écarts sont très serrés sur la moitié de la série. En perdant deux matchs, on peut vite se retrouver huitième par exemple. Au jour d’aujourd’hui, les prévisions de début de saison se confirment au niveau des équipes soi-disant favorites. Mais dans quel ordre au final ? Il reste encore pas mal de matchs…"

On se dirige quand même vers un trio (Dison, Rochefort, Sprimont)…

"Oui, mais je me méfie quand même d’autres aussi. Prenons Mormont par exemple, qui a connu un début de championnat compliqué mais se retrouve dans le haut pour le gain de la deuxième tranche et est en plein redressement. Pour moi, Dison devait avoir un rôle dans la série, mais peut-être pas au niveau de Rochefort et de Sprimont. Jusqu’à présent, c’est vrai qu’on tient tête, mais d’autres équipes sont en train de progresser énormément. Je pense que ça restera serré jusqu’à la fin de la saison."