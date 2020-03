Entre Jean-Marie Raucq et Joseph Santamaria règne une véritable histoire d’amour comme on en rencontre peu dans le monde du ballon rond. Ces deux véritables personnages du football provincial liégeois ne se quittent plus depuis 16 saisons. Et ils ont décidé de repartir pour une 17e.

"J’espère que ça durera le plus longtemps possible. Encore 5 ans, au moins", glisse le coach Jean-Marie Raucq, surnommé Jean Jean.

Des anecdotes à la pelle

Avec son élève "Pepe" dans les cages, le maître a déjà vécu de magnifiques aventures entre titres, tours finals et parcours de Coupes (de province et de Belgique). Mais il y en a un que le T1 retient tout particulièrement.

"Le premier titre en amateur. Je coachais Cointe en première division amateurs le dimanche matin et en P4 l’après-midi. La première année, nous avons été champions avec Pepe dans les buts en amateurs. Nous n’avons perdu aucun match."

Des anecdotes, il en a à la pelle. "Je n’ou