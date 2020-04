, a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, le président se dit plus mitigé. "On ne peut pas se réjouir de la fin de saison à cause du drame humain actuel. On garde en plus un sentiment de frustration d’un travail non terminé. On aime le football pour les matchs, pas pour regarder le classement. La saison terminée a été pénible et nous n’avons pas atteint nos objectifs : nous visions plus haut, nous voulions lancer des jeunes, or il n’y en a qu’un qui s’est imposé, et nous voulions réaliser un coup en Coupe de Belgique. Le climat a été parfois très lourd dans les tribunes. On voulait finir la saison réellement et autrement. Mais on a assuré notre maintien parce qu’on a pris 27 points."



"La saison me laisse sur ma faim"

Liège a obtenu sa licence sans difficulté et évoluera donc en D1 amateurs lors du prochain parcours. "Depuis 9 ans les supporters ne se demandent plus si le RFCL sera à nouveau sur la ligne de départ la saison suivante. C’est une promesse que nous avons faites à la reprise du club il y 9 ans."



En ce qui concerne le noyau, il y aura des changements "car la saison précédente me laisse sur ma faim et je ne veux pas revivre la même. On va se renforcer où il fallait. On manquait globalement de « gnac », de force morale certains moments." Mais il ne semble pas que l’on assistera à une révolution complète. "On ne va pas jeter l’enfant avec l’eau du bain. On veut être plus fort et travailler plus efficacement mais on ne va pas se mettre à déséquilibrer les budgets", poursuit l'avocat.



Pour y voir un peu plus clair en termes de budgets, le club va très prochainement lancer sa campagne d’abonnements, avec un message bien clair : "si vous hésitez à vous abonner, faites-le, on va faire mieux l’année prochaine. Et si vous n’êtes pas abonné les autres années et que vous nous suivez, abonnez-vous. Elle peut être difficile sur le plan financier et sportif donc on a besoin de tout le monde. On fera mieux que cette saison-ci."



Jean-Paul Lacomble ne fixe d’ailleurs pas d’objectif précis. "On veut reprendre notre marche en avant car cette saison a été la première où on n’a pas progressé. On veut faire mieux pour être dans la colonne de gauche. On va travailler tout l’été pour être performant à la rentrée."