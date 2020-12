La volonté du club est donc bel et bien de jouer un maximum de matchs cette saison, tout en restant responsable de ses finances. Le verdict concernant la suite du championnat de Nationale 1 devrait d'ailleurs tomber dans les prochains jours.







Au micro de la Web TV du RFC Liège, Jean-Paul Lacomble a abordé plusieurs sujets, en rappelant toujours la philosophie du club. Après avoir adressé une pensée aux personnes touchées par le coronavirus, il a parlé de l'école des jeunes de Liège, expliquant que le club avait maintenu les entraînements jusqu'à 12 ans car l'activité physique reste importante. Et ce, malgré l'absence de rentrées financières., a-t-il déclaré.En parlant d'avenir, le président a évoqué le monde du football professionnel.Avant, Jean-Paul Lacomble avait également souligné l'importance de jouer un match contre AnderlechtIl a aussi rappelé que le club souhaitait retrouver le chemin des entraînements et de la compétition dès que possible car l'aspect financier n'est pas le seul à rentrer en compte dans un club historique comme Liège.