À la lecture du score entre Jodoigne et Huy, notre première réflexion fut de nous poser la question suivante : "Jean-Philippe Gérard a-t-il déjà encaissé sept buts dans sa carrière ?"Nous avons donc posé la question au principal intéressé. "Hier (NDLR : dimanche), c’était la 2e et j’espère dernière fois que je me retournais à sept reprises, répondait le sympathique gardien de 41 ans, qui en était déjà à sa 10e apparition (8 titularisations pour deux montées au jeu) avec le RFC Huy. (...)