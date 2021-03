Du haut de ses 40 ans, Jean-Philippe Gérard semble infatigable. Pourtant proche de la retraite footballistique, le portier a décidé de se relancer dans un défi en nationale, après une courte expérience à Beaufays, en P1. Gardien de Warnant auparavant, il retrouvera la D3 ACFF puisqu’il a déposé ses bagages à Huy en qualité de deuxième portier mais aussi d’entraîneur des gardiens. Preuve de sa motivation, l’habitant de Melen effectuera environ… 240 kilomètres chaque semaine entre son domicile et le stade Legrand.

Cette arrivée à Huy est pour le moins inattendue…

“J’avais laissé sous-entendre que je mettrais un terme à ma carrière, ce qui fait que je n’ai pas prolongé à Beaufays. J’allais terminer sur une note fade mais tant pis. Rien ne venait à moi… jusqu’à ce que je laisse un petit commentaire sur Facebook à Fabrice Papalino pour féliciter son frère (NdlR : Manu, le nouveau coach de Huy). Le club a alors commencé à me mettre une petite pression gentille pour que je vienne. En deux ou trois jours, tout était ficelé.”

Auriez-vous accepté un autre challenge ailleurs ?

“Le fait de connaître des gens à Huy a clairement influencé mon choix. Je pouvais aller à Blegny aussi mais quand on a une proposition en nationale, on réfléchit. D’autant plus que ça a été clair dès le début : je viens en tant que numéro 2.”

Vous serez aussi entraîneur des gardiens. De quoi permettre de préparer votre après-carrière ?

“Disons que c’est une suite logique. Je vais essayer et voir comment se passe cette saison, si ça me plaît ou non. Après, pourquoi pas envisager de continuer quelques années.”

Le club a des difficultés financières mais, sur papier, ils semblent avoir les armes pour se maintenir…

“Je ne connais pas vraiment le noyau mais il y a l’air d’avoir un renouveau. C’est tout bénéfice pour la ville.”

Auriez-vous accepté ce challenge il y a un an ?

“Je dois avouer que je ne me suis jamais réellement posé la question…”