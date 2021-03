Avec seulement quelques matches disputés en début de campagne, on s’attendait à voir de la continuité dans la quasi-totalité des effectifs.

Mais d’aucuns ont apprécié la liberté du week-end et d’autres ont eu des envies d’ailleurs. Ce qui a conduit à de larges remaniements. Comme à Stockay où c’est l’étonnement, voire plus, qui a accompagné Jean-Pierre Dalla Costa ces deux derniers mois.

"Après une année blanche, je ne m’attendais pas à voir autant d’anciens joueurs quitter le club, c’est vrai. J’ai été plus que surpris de ces départs. Mais plus encore des justifications… qui n’en étaient pas de la part d’éléments arrivés l’été dernier. C’était du grand n’importe quoi. Si je suis déçu du départ des cadres, cela s’est fait sans vague. Cela a fait plus de remous avec ceux arrivés l’été dernier…" (...)