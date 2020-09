Stockay a vite grandi. Grâce, principalement, à l’apport de Jean-Pierre Dalla Costa. Qui, depuis plus d’un an, réclame de l’aide. Le cercle stockali est-il en danger ?

"En tout cas, pour songer un jour à rejoindre la Nationale 1, il me faudra vraiment de l’appui. Je n’ai rien reçu comme aide nouvelle depuis un an. Or, la crise sanitaire est passée par là et nous a privés de belles recettes de derbys n’ayant pu se tenir."