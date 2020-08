Jean-Pierre Philippens et le football, c’est une longue histoire d’amour. Peut-être devrait-on plutôt dire : Jean-Pierre Philippens et la Basse-Meuse. Fidèle à Visé et à son homme fort Guy Thiry, l’ancien postier a tout connu avec le club visétois. "Lors de mon premier passage, nous sommes passés de Promotion en D2. La deuxième phase a été l’ascension de P3 en D3 amateurs. Finalement, il n’y a que les deux extrêmes que je n’ai pas connus : la P4 et la Jupiler Pro League", dit-il.