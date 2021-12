Les Disonais lancent les hostilités dès la 10e minute avec une frappe de Godart bien repoussée par le gardien sprimontois Biersard. Deux minutes plus tard, Biersard repousse un envoi de Legros, mais Demarteau a bien suivi et ouvre le score (0-1).

Dison maîtrise son sujet et obtient un penalty à la demi-heure pour une faute de Laloux sur Godart. Demarteau le transforme, et offre aux Disonais un viatique plus confortable à la pause. "J’étais satisfait de la prestation, mais pas du score. (...)