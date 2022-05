Il visait le podium, Jens Verbrugghe. Et il l’a obtenu. Le fils de Rik Verbrugghe a atteint son objectif de terminer parmi les trois meilleurs du Championnat de Belgique du contre-la-montre. Malgré son début de saison contrarié par une lourde chute sur sa première course de l’année, sur la classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le Liégeois est bien revenu dans le coup après ses fractures de la clavicule et du poignet.



Il avait fait de ce National du chrono un de ses grands buts, pour lequel il s’était mis en confiance avec son titre de champion de … Flandre orientale (il est affilié à un club flamand, celui de Avia Rudyco Cycling Team, tout en étant repris dans le Programme Juniors de la formation Groupama-FDJ) de la discipline conquis à Herzele et avec sa deuxième place, le week-end dernier, au test national du contre-la-montre à Poperinge. Derrière Duarte Marivoet Scholiers, celui qui l’a devancé pour le maillot noir-jaune-rouge, ce dimanche.



Jens Verbrugghe termine à 41 secondes du vainqueur sur les 22 kilomètres du parcours de Gavere, qu’il a bouclé à une moyenne de 46,29 kilomètres/heure.