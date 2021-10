Le jeune coureur liégeois a été repris dans un noyau de six juniors de Groupama-FDJ.

Après une solide saison 2020 chez les cadets, lors de laquelle il avait été très régulier, remportant notamment le DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans, Jens Verbrugghe a poursuivi sur sa lancée cette année. Pour sa découverte de la catégorie des juniors, il a réalisé des résultats intéressants, comme une septième place à Menin-Kemmel-Menin et plusieurs Tops 15 sur d’autres épreuves internationales, reprises au calendrier UCI. Ces résultats lui ont permis de se hisser à la cinquième place du DH Challenge Ekoï des juniors. Mais aussi d’être repéré par… Groupama-FDJ. La formation du World Tour a également une équipe continentale pour les espoirs mais aussi une sélection de juniors, qui va compter en 2022 six jeunes : quatre Français et deux Belges : le Flandrien Vlad Van Mechelen et le Liégeois Jens Verbrugghe.

En quoi consiste ce "suivi" proposé par Groupama-FDJ ?

"Je vais rester affilié à mon club, celui d’Avia. (...)