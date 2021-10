Belle promotion pour Jens Verbrugghe : le fils de l’ancien pro vient d’être recruté par la structure Groupama-FDJ, dans sa sélection des juniors. L’équipe française du World Tour, celle de Thibaut Pinot, Stefan Küng ou Arnaud Démare a une équipe continentale pour espoirs (dans laquelle était passée en 2020 l’Andennais Sylvain Moniquet, aujourd'hui pro chez Lotto-Soudal) mais elle a aussi une ossature pour les juniors. Pour la saison prochaine, elle aura six jeunes de 17 et 18 ans dans sa "formule d’accompagnement des juniors". Quatre Français et deux Belges : le Flandrien Vlad Van Mechelen et le Liégeois Jens Verbrugghe, remarqué pour sa belle première saison chez les juniors.

"Je vais rester affilié à mon club Rudyco Cycling Team la saison prochaine", précise Jens Verbrugghe. Mais il pourra en plus bénéficier du soutien de la formation française, comme cela avait été le cas cette année pour le Liégeois Noah Detalle et le Namurois Maxence Place dans la sélection des juniors d’AG2R-Citröen (tout en restant dans leur club belge, respectivement le VC Ardennes et Sprint 2000 Charleroi).

Pour sa première saison chez les juniors, Jens Verbrugghe a réalisé des résultats intéressants, comme une septième place à Menin-Kemmel-Menin et plusieurs Tops 15 sur d’autres épreuves internationales, reprises au calendrier UCI, comme la Philippe Gilbert, Aubel-Thimister-Stavelot ou une manche de la Coupe des Nations disputées avec la sélection belge. Ces résultats lui ont permis de se hisser à la cinquième place du DH Challenge Ekoï.