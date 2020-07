La saison va, normalement, redémarrer officiellement le premier août. Mais les pelotons vont s’élancer sans Jérémy Frehen. Le rapide espoir liégeois a décidé de mettre un terme à sa carrière.



Âgé de 21 ans, il était dans sa troisième année chez les moins de 23 ans.



"C’est la fin d’un chapitre de ma vie", commente celui qui évoluait depuis trois ans au sein de la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Je n’oublierai jamais tous ces moments. J’ai rencontré tellement de chouettes personnes. J’ai pu évoluer au plus haut et rouler avec mes idoles. Ce ne sont que des bons souvenirs et je ne regrette rien."

Abonné aux places d’honneur dans les catégories de jeunes, il avait terminé 2e du DH Challenge Philippe Gilbert, en 2017, avant d’obtenir des résultats prometteurs chez les espoirs, comme une 4e place sur une étape du Triptyque des Monts et Châteaux ou une 5e place au Grand Prix de Francfort 2019.