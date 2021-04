Quelle euphorie du côté de Rocourt depuis ce vendredi sur le coup de 14 heures, moment auquel le RFC Liège a annoncé la venue du talentueux buteur Jérémy Perbet, pour deux ans. Une annonce tombée quelques heures après la prolongation de Benoit Bruggeman pour deux saisons également.

Perbut, comme il est déjà surnommé sur les hauteurs de Liège, c’est deux titres de meilleur buteur de Pro League, en 2012 et en 2016, ainsi qu’un total de 110 buts en 245 matchs au sein de l’élite pour le compte de Lokeren, Courtrai, La Gantoise, Mons et surtout Charleroi. À Villareal, il avait inscrit 22 buts en 44 matches. Il est aussi passé par Istanbul Basaksehir.

"Il a l’envie et l’ambition de propulser le RFCL en D1B dans les plus brefs délais. Avec cette arrivée de poids, le RFCL affiche clairement ses ambitions et poursuit son travail afin de construire pour la saison prochaine une équipe ultra-performante", indiquait directement le club dans un communiqué.



Il faut bien le dire, c’était (...)