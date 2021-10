Jérémy Perbet avant RFC Liège-Visé: "Un bon début mais je veux toujours faire plus et mieux" Liège100% Web Joachim Gilles © MaMick Photography

Ce dimanche contre Visé, même si on ne peut appeler ça un derby au sens propre du terme, le buteur des Sang & Marine Jérémy Perbet, vivra le tout 1er choc liégeois de sa carrière.



"C’est un match différent dans le sens où c’est un derby mais on joue chaque rencontre pour la gagner donc ça ne change pas, peu importe l’adversaire."



Perbet a joué énormément de gros matchs et de derbys dans sa carrière. Il dit savoir ce qu’il faut pour gagner ce genre de rencontres. "Il faut physiquement être présent, et réaliste dans les surfaces de réparation, offensivement et défensivement. Il y a beaucoup d’attentes, il ne faudra pas surjouer. On a une petite revanche à prendre aussi vis-à-vis de nos supporters car au 1er match, on est ressorti avec énormément de frustration de ne pas gagner. (...)