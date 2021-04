En annonçant, vendredi, la venue de Jérémy Perbet (36 ans), Liège a frappé un grand coup. Ce lundi, l’une des plus fines gâchettes de D1A, sur la touche à OHL cette saison, a expliqué ses choix, son état et ses ambitions avec le cercle Sang&Marine.

Quels ont été les arguments menant à votre arrivée à Liège ?

"D’abord, j’étais convaincu de ne pas vouloir terminer sur cet échec à OHL. Dans ma tête, je voulais rebondir. J’ai eu des contacts en D1B mais pour jouer le maintien. En fait, le feeling que j’ai devant le but, je l’ai ressenti en rencontrant le président et Gaëtan Englebert."

Que connaissiez-vous de Liège et de la Nationale 1 ?

"Très peu. Je me suis renseigné et j’ai constaté l’engouement autour de ce matricule. Je suis un homme de défis et j’ai besoin d’objectifs élevés, ce qui est le cas du club qui veut vite monter. Tout était réuni."