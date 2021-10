En signant six clean sheets en sept rencontres, l’arrière-garde du RFC Liège respire la forme. Devant, les Sang et Marine oublient parfois de concrétiser leurs occasions ou même de se les créer, sans quoi ils seraient largement en tête de la Nationale 1. Il faut dire que l’adversaire se replie souvent en défense par peur d’encaisser. Dimanche dernier face à Heist, une équipe qui tentait de jouer un peu plus au football (sans grande réussite, certes), les Liégeois ont marqué deux buts. "Nous avons fait face à un bloc un peu moins défensif et ça nous a réussi", souligne Jérémy Perbet, auteur du doublé.

L’ancien meilleur buteur de D1A respire la forme avec ses 5 buts inscrits et peut surprendre à n’importe quel moment lorsqu’il reçoit de bons ballons. (...)