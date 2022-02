Avec la venue de Jérémy Perbet, Liège avait frappé un grand coup. Si l’avant français a connu des moments délicats, il plane tout de même à 11 buts.

Surtout, contre Thes, il a su se montrer décisif malgré peu de situations avantageuses dans le rectangle. "Ce n’est pas aisé de subir tous les week-ends une attention assidue des défenseurs adverses. Le coach a bien analysé la situation. Et, avoir Michaël (Lallemand) à mes côtés en zone offensive offre plus de possibilités dans les combinaisons. J’ai toujours été exigeant envers moi-même et envers mes coéquipiers. Car je sais que j’ai besoin d’eux et de soutien."

N’ayant reçu aucune réelle opportunité d’exploiter son sens du but dans la surface durant 75 minutes, Jérémy Perbet est alors sorti de sa boîte afin d’inscrire un doublé tout en délivrant l’assist pour D’Ostilio.