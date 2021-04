C’est un véritable événement sportif qui se déroulera finalement du 14 au 18 avril prochain à la Caserne Fonck et aux Bayards : le premier tournoi international (APT Tour) de padel disputé en Belgique.

Hélas, on sera privé, à cause de " Madame C ovid", des meilleurs représentants sud-américains de la discipline.

Heureusement, cinq paires belges sont inscrites. Dont la liégeoise composée de Jérôme Peeters (prof de néerlandais) et Guillaume Crasson (prof de padel). Deux garçons passés du tennis au padel en 2017.

"Cela aurait été une chouette expérience d’observer le style de jeu des Argentins, des Brésiliens ou des Paraguayens, principaux dominateurs de la discipline", confiait le duo.