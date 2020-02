Avec ses cinq renforts dans le noyau, dont Mputu, Visé doit réagir à Boom.

On s’y attendait, vu les (larges) délais : Jesse Mputu est qualifié pour le déplacement des Visétois en terre anversoise. L’ancien Louviérois, prêté jusqu’à la fin de saison, vient donc s’ajouter à un département offensif qui, rappelons-le, est muet depuis deux semaines. Car les deux derniers revers concédés par les hommes de José Riga ont (au moins) un point commun : Visé n’a trouvé le chemin des filets ni contre Dessel, ni à La Louvière Centre.

"J’ai toujours dit qu’avec le championnat tel qu’il est, il ne faut pas perdre deux fois d’affilée, sinon ce n’est pas un bon signal", répète Bernard Smeets. L’entraîneur de terrain chez les Oies le laisse clairement sous-entendre : Visé doit réagir. Donc gagner. Donc marquer. Or l’attaque visétoise, avec ses 26 buts (la septième plus prolifique de la division), est parfois égratignée pour son manque d’efficacité. Une carence qui a déjà coûté cher à plusieurs reprises cette saison dans la mesure où, dans l’autre rectangle, l’équipe est le plus souvent incapable de conserver ses filets inviolés.

Ibou Sawaneh, l’attaquant gambien de l’URSLV, cristallise à lui seul ce manque d’efficacité. Même si, avec ses six buts, l’ancien buteur de D1 reste l’élément le plus performant en zone de vérité, son temps de jeu s’est considérablement réduit depuis la reprise.

Sawaneh n’a disputé qu’une mi-temps en l’espace de trois rencontres !

Prêt à l’épauler (ou à le suppléer), Jesse Mputu sera-t-il la plus-value offensive tant attendue en bord de Meuse ? Le pari est lancé. Car il s’agit bien d’un pari, avec la part d’incertitude que cela comporte.

Jaa, Bonemme, Debefve, Ospitalieri, Gerits, Nezer, Vaccaro, Legear, Kasmi, Sambu Mansoni ; Thomé, Oluoch, Remacle, Nakhid, Sawaneh, Njengo, Cissé, Thuys, Perseo, Mputu, Schillings, Segniagbeto.