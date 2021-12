On s’y attendait et c’est sans doute le premier d’une mini série. Décimé par les blessures, Stockay a enclenché la première pour lancer son mercato hivernal qui doit le conduire vers le maintien. Le premier nommé est Joël Bacanamwo, un médian défensif de 23 ans qui arrive de D3 roumaine, du club du CS Stiinta Miroslava précisément.

C’est un gros calibre qui débarque même si ce box-to-box n’a plus joué depuis la moitié de la saison passée. En test à Stockay depuis un bon mois, Joël Bacanamwo a montré de belles choses depuis qu’il est là. Il faut dire que son C.V. ne manque pas de références avec une formation à Landen, là où il habite, Tirlemont, St-Trond, et Tubize où il a joué 5 matchs en D1B avant de casser son contrat. Joël Bacanamwo est aussi, excusez du peu, international burundais.



"J’ai en effet joué 3 matchs sous les couleurs de mon pays, narre le gaillard, qui a la tête sur les épaules. Deux comptant pour les qualifications menant à la Coupe du monde au Qatar 2022 et un autre pour les qualifications de la CAN." Déjà bien adapté au groupe stockali "qui a une excellente mentalité malgré les blessures", Joël Bacanamwo veut se relancer. " Je n’ai pas fait une croix sur le foot professionnel et j’espère que Stockay sera une belle rampe de lancement", sourit celui qui a cotoyé Lucas Alfieri à Tubize jadis.



Sous contrat professionnel encore l’an passé, l’ex-Tubizien sera qualifié dès janvier. Stockay en aura bien besoin…