Après deux années d’absence, l’événement le plus important organisé par la Ville de Verviers est de retour pour la 39e fois, les 18 et 19 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les Verviétois décomptent désormais les jours. Le 19 juin, "leur" jogging est de retour, après des annulations dues au Covid-19. De petits ajustements ont été effectués par l’organisation.

Pour la distance phare du Grand Jogging de Verviers, le 13 km, le départ est prévu à 15h, place d’Arles. L’arrivée sera, comme toujours, jugée sur la piste d’athlétisme. Globalement, le parcours est semblable à celui de 2019. Unique aménagement, nécéssité par les travaux en Crapaurue: au pied de l’avenue Mullendorff, les coureurs vireront à gauche en direction de la rue de la Banque pour redescendre la rue des Martyrs et retrouver la place Verte. Inscription: 7 € (10 € le jour même).

Avant, à 13h, le 5 km JCPMF ouvrira le bal. Avec un changement intéressant à la fois pour les participants et le public: à Heusy, la course passera par le centre, soit devant l’église puis le tennis, un des sites avec le plus d’ambiance. De quoi profiter de l’atmosphère toujours particulière sur place! Inscriptions: 5 € (7€ le jour même).

Enfin, comme toujours, le Kids Run réservé aux enfants rassemblera encore des centaines d’élèves pour une petite boucle débutant à 17h.

Deux reconnaissances du parcours auront encore lieu d'ici au 19 juin. Le samedi 11 à 10h ainsi que le mardi 14 à 19h.

L'événement avait rassemblé plus de 3500 participants en 2019 pour les deux courses.

Toujours plus éco-responsable

Après 2018 et l’apparition de gobelets réutilisables sur le jogging de Verviers, le rendez-vous veut aller plus loin en 2022 avec des paniers récupérateurs de bouteilles disposés après chaque poste de ravitaillement. Ils permettront un ramassage plus aisé et un tri garanti ! "Notre partenaire SPA Monopole offrira des bouteilles 100 % recyclables et nous cherchons avec lui des solutions toujours plus écologiques pour diminuer, voire de supprimer la présence de plastique jetable sur l’évènement", indique l'organisation

Soutien à l'asbl Leg's Go

La Jogging de Verviers soutiendra cette année l'association Leg's Go, une ASBL dont le but principal est de récolter des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir, ainsi que l'accompagnement à l'apprentissage de l'utilisation de cette prothèse. Un euro par participant sera automatiquement reversé à Leg's Go